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Emet Jandarma Trafik Ekipleri Okul Servis Araçlarına Kış Lastiği Denetimi Yaptı

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Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Emet Jandarma Trafik ekipleri, okul servis araçlarına yönelik kış lastiği denetimi yaptı. Denetimde araçların lastiklerinin mevsim şartlarına uygun olup olmadığı ve diş derinlikleri ölçüldü. Uygulamada 13 okul servis aracı kontrol edildi ve bir araca cezai işlem uygulandı.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Emet Jandarma Trafik ekipleri, okul servis araçlarına yönelik kış lastiği denetimi yaptı.

Şehir içi ve şehirlerarası yük, eşya ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu dikkate alınarak, 1 Aralık 2023-1 Nisan 2024 tarihleri arasında uygulanan "Kış Lastiği Denetimi" çerçevesinde Hisarcık-Gediz yolunun Aşağıyoncaağaç köyü yol ayrımında okul servis araçlarında kış lastiği denetimi yapan Emet Jandarma Trafik ekipleri tarafından araçlarda bulunması gereken, zincir, çeki halatı, takoz, ara kablo, el feneri, araçların lastiklerinin mevsim şartlarına uyup uymadıkları ve lastiklerin diş derinlikleri ölçüldü. 13 okul servis aracının kontrol edildiği uygulamada, 1 araca 2 bin 568 TL cezai işlem uygulandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Hisarcık Kütahya Aralık Trafik 3. Sayfa Spor Güncel Haberler

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