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Emet Jandarma Trafik Ekipleri Okul Servis Araçlarına Kış Lastiği Denetimi Yaptı

4 Aralık 2023 12:28 Son Güncelleme: 12:30 Abone Ol

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Emet Jandarma Trafik ekipleri, okul servis araçlarına yönelik kış lastiği denetimi yaptı. Denetimde araçların lastiklerinin mevsim şartlarına uygun olup olmadığı ve diş derinlikleri ölçüldü. Uygulamada 13 okul servis aracı kontrol edildi ve bir araca cezai işlem uygulandı.