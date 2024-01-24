Hisarcık Belediyesi Haksız Fiyat Artışlarına Karşı Denetimlerine Devam Ediyor
Hisarcık Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe genelindeki market ve işyerlerinde haksız fiyat artışlarını önlemek amacıyla denetimlerine devam ediyor. Fahiş fiyat artışı veya etiket ihlali tespit edilen işletmelere tutanak tutularak, İl Ticaret Müdürlüğüne bildiriliyor. Ayrıca, marketlerde ürünlerin fiyat etiketleri, son kullanma tarihi ve hijyen yönünden de denetleniyor.
Hisarcık Belediyesi zabıta ekiplerince haksız fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla ilçe genelindeki market ve işyerlerinde denetimlerin devam ettiği bildirildi.
Fahiş fiyat artışı veya etiketlerde ihlal yaptığı tespit edilen işletmelere zabıta ekipleri tarafından tutanak tutularak, İl Ticaret Müdürlüğüne bildiriliyor. Marketler, fiyat etiketlerinin yanı sıra ürünlerin son kullanma tarihi ve hijyen yönünden de denetleniyor. - KÜTAHYA