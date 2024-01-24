Üye Girişi
Haberler

Hisarcık Belediyesi Haksız Fiyat Artışlarına Karşı Denetimlerine Devam Ediyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Hisarcık Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe genelindeki market ve işyerlerinde haksız fiyat artışlarını önlemek amacıyla denetimlerine devam ediyor. Fahiş fiyat artışı veya etiket ihlali tespit edilen işletmelere tutanak tutularak, İl Ticaret Müdürlüğüne bildiriliyor. Ayrıca, marketlerde ürünlerin fiyat etiketleri, son kullanma tarihi ve hijyen yönünden de denetleniyor.

Hisarcık Belediyesi zabıta ekiplerince haksız fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla ilçe genelindeki market ve işyerlerinde denetimlerin devam ettiği bildirildi.

Fahiş fiyat artışı veya etiketlerde ihlal yaptığı tespit edilen işletmelere zabıta ekipleri tarafından tutanak tutularak, İl Ticaret Müdürlüğüne bildiriliyor. Marketler, fiyat etiketlerinin yanı sıra ürünlerin son kullanma tarihi ve hijyen yönünden de denetleniyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Hisarcık Zabıta Hukuk 3.Sayfa Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İYİ Parti Sincan adayı kim oldu? SON DAKİKA! 2024 İYİ Parti Sincan Belediye Başkan adayı kim? İYİ Parti Balıkesir adayı kim oldu? SON DAKİKA! 2024 İYİ Parti Balıkesir Belediye Başkan adayı kim? İYİ Parti İstanbul adayı kim oldu? SON DAKİKA! 2024 İYİ Parti İstanbul Belediye Başkan adayı kim? BUĞRA KAVUNCU KİMDİR? İYİ Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu kaç yaşında ve nereli? Umut Yıldız kimdir, nereli? Astrofizikçi Umut Yıldız hangi üniversite mezunu? Umut Yıldız nerede çalışıyor? Şangay nerede, hangi ülkede? Şangay hangi kıtada? Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Başakşehir Fenerbahçe maçı hangi kanalda? AK Parti Konya ilçe belediye başkan adayları açıklandı mı? AK Parti Konya ilçe adayları kimler? AK PARTİ ANKARA İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI CANLI İZLE | 24 Ocak AK Parti Ankara İlçe Belediye Başkan adayları listesi! BARAJLARDA DOLULUK ORANI 24 OCAK | İstanbul baraj doluluk seviyesi yüzde 60'ı geçti! Barajlarda son durum nedir? AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak? AK Parti aday tanıtım toplantısı saat kaçta? Ferman Toprak kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Ferman Toprak kaç yaşında, nereli? Ferman Toprak biyografisi! Kara dizisi neden yok, final mi yaptı? Show Tv Kara dizisi neden bitti? Emekli maaşları ne kadar oldu? 2024 Emekli maaşına ne kadar zam geldi? Ayşe Ünlüce kimdir? Halk Tv konuğu Ayşe Ünlüce kaç yaşında, nereli? Ayşe Ünlüce biyografisi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title