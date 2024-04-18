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Hisarcık'ta Ortaokullar Arası Satranç Turnuvası Düzenlendi

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Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde ortaokullar arası satranç turnuvası düzenlendi. Turnuvada dereceye giren öğrencilere ödülleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programında verilecek.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde ortaokullar arası satranç turnuvası düzenlendi.

Hisarcık Eti Maden Gençlik Merkezinde yapılan ortaokullar arası satranç turnuvasına Şehitler Ortaokulu, Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulu, Kutluhallar ve Dereköy Şehit Fatih Seven ortaokullarından 12 öğrenci katıldı.

Hayli çekişmeli geçen müsabakalar sonunda, Şehitler Ortaokulundan İbrahim Katıran birinci, Tunahan Dertli ikinci, Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulundan Mehmet Kurtdereli üçüncü oldu.

Turnuvada dereceye giren öğrencilere ödülleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programında verilecek. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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