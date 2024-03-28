Osmaneli ilçesinde öğrencilere trafik güvenliği ve güvenli internet kullanımı eğitimi verildi

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 176 öğrenciye trafik güvenliği, güvenli internet kullanımı ile mahremiyet konulu eğitim verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, "Okulumda Güvendeyim" projesi kapsamında ilçedeki Hisarcık Beşevler İlkokulu ve Ortaokulunda öğrenim gören 176 öğrenciye, İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince, "Genel trafik kuralları ve yayaların uyacakları trafik kuralları", "Güvenli internet kullanımı ve kişisel güvenlik" ile "mahremiyet" konulu eğitimler düzenlendi.

Çocuklara jandarmanın da tanıtıldığı programın sonunda, öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi.