Bilecik'te 'Okulumda Güvendeyim' projesiyle öğrencilere eğitim verildi

Bilecik'te minik öğrencilere eğitimi verilen 'Okulumda Güvendeyim' projesi 176 öğrenciye ulaştı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesi Hisarcık Beşevler İlkokulu ve ortaokulunda 176 öğrenciye 'Okulumda Güvendeyim' projesi kapsamında Trafik Şube Müdürlüğü tarafından, genel trafik kuralları ve yayaların uyacakları trafik kuralları, Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından, güvenli internet kullanımı ve kişisel güvenlik, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli tarafından mahremiyet eğitimi konularında bilgilendirme faaliyeti icra edildi. Öğrencilere Jandarma tanıtılarak çeşitli etkinlikler yapıldı. Öğrencilerin hem eğlendiği hem öğrendiği etkinlikler çeşitli hediyelerin verilmesi ile sona erdi. - BİLECİK