Üye Girişi
Haberler

Hisarcık'ta Dereköy Şehit Fatih Seven Ortaokulu büyük başarı elde etti

Güncelleme:

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde düzenlenen akıl ve zeka oyunları turnuvasında Dereköy Şehit Fatih Seven Ortaokulu öğrencileri 4 birincilik elde ederek büyük bir başarıya imza attı. İlçe turnuvasında birinci olan öğrenciler, Akıl ve Zeka Oyunları İl Turnuvasına katılmaya hak kazandı.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ilk ve ortaokullar arası akıl ve zeka oyunları turnuvasında Dereköy Şehit Fatih Seven Ortaokulu öğrencileri oynanan 5 oyunda 4 birincilik elde ederek büyük bir başarıya imza attı.

6 Mart 2024 tarihinde yapılacak Akıl ve Zeka Oyunları İl Turnuvasına katılacak ilçe birincilerini belirlemek amacıyla, İlçe Gençlik ve Spor Merkezinde ilk ve ortaokullar arası Akıl ve Zeka Oyunları İlçe Turnuvası gerçekleştirildi.

Ortaokullar arası Reversi, Pentago, Mangala, Küre ve Kulami oyunlarının oynandığı turnuvada Dereköy Şehit Fatih Seven Ortaokulundan Reversi oyununda Ferhan Ceylin Efenk, Pentago oyununda Sude Akpınar, Mangala oyununda Eylül Kantekin, Kulami oyununda Ela Salman birincilik elde ederek Akıl ve Zeka Oyunları İl Turnuvasına katılmaya hak kazanarak turnuvaya damga vurdular. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Hisarcık Kütahya Dereköy Spor Haberler

Bakmadan Geçme

Dinimizde kandil var mı? İslam'da kandil var mıdır? İslamiyet'te Kandil gecesinin yeri ve önemi nedir? Bir yılda kaç kandil var? Bir yılda kaç kere kandil olur, kaç tane vardır? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 24 Şubat Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Berat kandili hangi ibadetler yapılır? Berat kandilinde oruç tutulur mu, ne namazı kılınır? 24 Şubat kandil mi? Yarın kandil mi? Bugün ne kandili, hangi kandil? Berat kandili hangi gece? Tolga Sarıtaş nişanlandı mı? Tolga Sarıtaş kiminle evlendi, nişanlandı? 24 ŞUBAT BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 24 Şubat dün gece deprem mi oldu? Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 24 Şubat Cumartesi hangi sınav yapılacak? İşte ÖSYM Sınav Takvimi İYİ Parti Erzurum adayı kim? 2024 İYİ Parti Erzurum Belediye Başkan adayı Canan Uçar kimdir? İYİ Parti Elazığ adayı kim? 2024 İYİ Parti Elazığ Belediye Başkan adayı Veda Bingö kimdir? İYİ Parti Elazığ adayı kim? 2024 İYİ Parti Elazığ Belediye Başkan adayı kimdir? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 24 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi! 24 Şubat Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Saadet Partisi Çorum belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Çorum adayı Faruk Cıdık kimdir? Saadet Partisi Çankırı belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Çankırı adayı Mustafa Ünver kimdir?
title