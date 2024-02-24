Hisarcık'ta Dereköy Şehit Fatih Seven Ortaokulu büyük başarı elde etti

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ilk ve ortaokullar arası akıl ve zeka oyunları turnuvasında Dereköy Şehit Fatih Seven Ortaokulu öğrencileri oynanan 5 oyunda 4 birincilik elde ederek büyük bir başarıya imza attı.

6 Mart 2024 tarihinde yapılacak Akıl ve Zeka Oyunları İl Turnuvasına katılacak ilçe birincilerini belirlemek amacıyla, İlçe Gençlik ve Spor Merkezinde ilk ve ortaokullar arası Akıl ve Zeka Oyunları İlçe Turnuvası gerçekleştirildi.

Ortaokullar arası Reversi, Pentago, Mangala, Küre ve Kulami oyunlarının oynandığı turnuvada Dereköy Şehit Fatih Seven Ortaokulundan Reversi oyununda Ferhan Ceylin Efenk, Pentago oyununda Sude Akpınar, Mangala oyununda Eylül Kantekin, Kulami oyununda Ela Salman birincilik elde ederek Akıl ve Zeka Oyunları İl Turnuvasına katılmaya hak kazanarak turnuvaya damga vurdular. - KÜTAHYA