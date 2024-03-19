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Hisarcık İlçe Müftülüğü Minik Öğrencilerin Harçlıklarını Gazzeli Kardeşleriyle Paylaştı

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Hisarcık İlçe Müftülüğüne bağlı 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencileri, kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını Gazzeli çocuklara göndermek üzere Müftüye teslim etti. Müftü Akyol, minik öğrencileri tebrik ederek, iyilik yapmanın önemini vurguladı.

Hisarcık İlçe Müftülüğünün 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencileri, kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını Gazzeli kardeşleriyle paylaştı.

İlçe Müftülüğüne bağlı 4-6 Yaş Kur'an Kursunda eğitim gören öğrenciler öğreticileri Ayşe Tekin'in teşvikiyle kumbaralarında biriktirdikleri 8 bin 80 TL'yi Gazzeli çocuklara gönderilmek üzere Müftü Sebahattin Akyol'a teslim ettiler.

Örnek davranışlarından dolayı minik öğrencileri, ailelerini ve hocalarını tebrik eden Müftü Akyol," Sizler gönderdiğiniz bu kumbaralarınızdaki harçlıklarınızla Filistinli çocukları sevindireceksiniz, Allahu Teala da sizleri bu güzel niyetlerinizden ve faaliyetlerinizden dolayı cennette sevindirecek. Hayatınız boyunca hep iyilik yapın ve iyiliğin bayrağını dünyanın dört bir tarafına taşıyın. Sizler her zaman iyilik elçileri olacaksınız" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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