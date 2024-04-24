Hisarcık'ta Yılın İlk Asma Yaprağı Yoğun İlgi Görüyor
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Manisa Alaşehir'den getirilerek satışa sunulan yılın ilk asma yaprağı, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. İlçe halkı ve misafirler, Türk mutfağının önemli yemeklerinden biri olan yaprak sarmaya rağbet gösteriyor.
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Manisa Alaşehir'den getirilerek satışa sunulan yılın ilk asma yaprağı, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinden getirdiği asma yapraklarının kilosunu ilçede 70 TL'den satışa sunan Kadir Önal, yaklaşık üç ay süresince toplaması yapılan asma yapraklarının üzüm üreticilerinin önemli gelir kaynaklarından biri olduğunu söyledi.
İlçe halkı tarafından bidonlarda salamura yapılan bağ yaprakları kış aylarında tüketilmek üzere buzdolabı ve derin donduruculara konuluyor.
Türk mutfağının en önemli yemeklerinden birisi olan yaprak sarmaya ilçe halkı ve dışarıdan gelen misafirler rağbet gösteriyor. - KÜTAHYA