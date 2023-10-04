Hisarcıklı ev hanımları kışlık kuru yufka yapımına başladı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde kadınlar bir araya gelerek taş fırınlarda kışlık kuru yufka yapıyor.

İlçede sonbaharda havalar iyice soğumadan başlanan kışlık kuru yufka yapımı imece usulü gerçekleştiriliyor. Kadınlar kışın tüketecekleri kuru yufkaları taş fırınlarda ya da saclarda pişirerek hem aile bütçesine katkı sağlıyorlar, hem de yıllardan beri süregelen yöresel geleneklerini sürdürüyorlar.

Yufka yapımı mesaisi için sabahın erken saatlerinde bir araya gelen kadınların bir kısmı hamur yoğururken, bir kısmı ise diğer hazırlıkları yaparak fırın ateşini yakıyor. Daha sonra kadınlar, hummalı bir şekilde tek tek elleriyle açtıkları yufkaları taş fırında veya sacda odun ateşinde pişiriyorlar.

İlçede bolca tüketilen kuru yufkadan tavuk sulu tirit ve baklava yapılıyor. - KÜTAHYA