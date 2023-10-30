Hisarcık MYO'da 100. Yıl spor turnuvası

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Hisarcık Meslek Yüksekokulunda Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğiyle voleybol, basketbol ve masa tenisi turnuvaları gerçekleştirildi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Hisarcık Meslek Yüksekokulunda Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğiyle voleybol, basketbol ve masa tenisi turnuvaları gerçekleştirildi.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği turnuvalar sonunda dereceye girenlere kupaları ve madalyaları verildi. Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Burak Kavaslar, turnuvalara katılan öğrencilere, turnuvanın düzenlenmesine katkı veren akademik ve idari personele teşekkür etti. - KÜTAHYA