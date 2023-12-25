Hisarcık Belediye Spor Takımı Askere Selam Verdi
Kütahya 1. Amatör Simav-Emet-Hisarcık Grubunda oynanan Hisarcık Belediye Spor-Simav Çitgöl Sazlıkspor maçı sonrası Hisarcık Belediye Spor takımı oyuncuları 12 asker şehidi anma ve onlara saygı gösterme adına asker selamı verdiler.
Kütahya 1. Amatör Simav-Emet- Hisarcık Grubunda oynanan Hisarcık Belediye Spor-Simav Çitgöl Sazlıkspor maçı sonrası Hisarcık Belediye Spor takımı oyuncuları 12 asker şehidi anma ve onlara saygı gösterme adına asker selamı verdiler.
Hisarcık Belediyespor hayli çekişmeli geçen maçta rakibi Simav Çitgöl Sazlıkspor'u 4-3 mağlup etti. Maç sonunda seyircilerin karşısına gelen Hisarcık Belediyespor takımı oyuncuları seyircilerle birlikte verdikleri asker selamıyla, 12 asker şehidi rahmet ve minnetle anarak duygusal anlar yaşattılar. Tribünlerdeki taraftarlar takımlarını uzun süre alkışladı. - KÜTAHYA