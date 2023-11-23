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Hisarcık'ta Öğretmenler Günü voleybol turnuvası

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Öğretmenler Günü etkinlikleri çerçevesinde İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen öğretmenler arası voleybol turnuvası sona erdi.