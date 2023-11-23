Hisarcık'ta Öğretmenler Günü voleybol turnuvası
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Öğretmenler Günü etkinlikleri çerçevesinde İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen öğretmenler arası voleybol turnuvası sona erdi.
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Öğretmenler Günü etkinlikleri çerçevesinde İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen öğretmenler arası voleybol turnuvası sona erdi.
Cumhuriyet İlkokulu Kapalı Spor Salonunda düzenlenen 3 karma takımın yarıştığı öğretmenler arası voleybol turnuvası sonunda 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi Öğretmeni Hüseyin Coşkun kaptanlığındaki takım birinci, Atatürk İlkokulu Öğretmeni İbrahim Güleç kaptanlığındaki takım ikinci, Cumhuriyet İlkokulu Öğretmeni Adem Bozkurt kaptanlığındaki takım üçüncü oldu.
Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları 24 Kasım Öğretmenler Günü programında verilecek. - KÜTAHYA