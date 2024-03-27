Hisarcık İlçe Müftülüğü, Ramazan dolayısıyla öğrencilerin hazırladığı gıda kolilerini ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor

Hisarcık İlçe Müftülüğünün Yenidoğan Mahallesindeki 4-6 Yaş Kur'an Kursunda öğrencilerin Ramazan dolayısıyla hazırladıkları gıda kolileri ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılıyor.

Gerçekleştirilen bu tür etkinliklerle yardımlaşma duygusunun küçük yaşlarda çocukların zihninde yer edindiğine dikkat çeken İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol, " Yenidoğan Mahallemizde bulunan 4-6 yaş Kur'an kursunda kurs hocamız Sinem Şimşek'in teşvikleri ile öğrencilerimiz imkanları nispetinden evlerinden gıda getirerek gıda kolisi oluşturup ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyorlar. Böyle değerler eğitimi alarak milli ve manevi duygularla yetişen çocuklarımız bizlerin umududur. Bu güzel organizasyona katkıda bulunan hocalarımıza, öğrencilerimize ve velilerimize çok teşekkür ediyoruz" dedi. - KÜTAHYA