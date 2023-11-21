Kütahya'da Ticari Araçlarda Zorunlu Kış Lastiği Uygulaması Yoğunluk Yaratıyor

1 Aralık 2023 tarihinde başlayacak ticari araçlarda zorunlu kış lastiği uygulamasına az bir zaman kala Kütahya'nın Hisarcık ilçesindeki oto lastikçilerinde yoğunluk yaşanıyor. Kış aylarında karlanma ve buzlanma sonucu artan trafik kazaları nedeniyle can ve mal güvenliği için sürücülere kış lastiği taktırmalarını öneren İlyas Karadana, 1 Aralık-1 Nisan tarihlerinde özellikle tüm ticari araçlarda kış lastiği olması gerektiğini kaydetti.

1 Aralık 2023 tarihinde başlayacak ticari araçlarda zorunlu kış lastiği uygulamasına az bir zaman kala Kütahya'nın Hisarcık ilçesindeki oto lastikçilerinde yoğunluk yaşanıyor.

Hisarcık Sanayi Sitesinde lastik satışı ve tamiri yapan İlyas Karadana, kış lastiği uygulamasının başlayacağı 1 Aralık tarihi yaklaştıkça ticari araç sürücülerinin yanı sıra kar ve buzlanmadan etkilenmek istemeyen hususi araç sürücülerinin de lastiklerini değiştirdiklerini söyledi.

Kış aylarında karlanma ve buzlanma sonucu artan trafik kazaları nedeniyle can ve mal güvenliği için sürücülere kış lastiği taktırmalarını öneren Karadana, 1 Aralık-1 Nisan tarihlerinde özellikle tüm ticari araçlarda kış lastiği olması gerektiğini kaydetti. - KÜTAHYA