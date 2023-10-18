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Kütahya'da Ağaç Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde bir kişi, kestiği ağacın altında kalarak hayatını kaybetti. Olayda ağır yaralanan kişi, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.