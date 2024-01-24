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Hisarcık'ta Otomobil Duvara Çarptı: 1 Yaralı

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Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, virajı alamayan bir otomobil duvara çarptı ve 1 kişi yaralandı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde virajı alamayan otomobilin duvara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Yeşilhisar Mahallesi Gençlik Parkı kavşağında meydana geldi. Yukarı Yoncaağaç Köyü istikametinden Hisarcık ilçesine seyir halindeki Ömer K. (73) yönetimindeki 45 ALR 832 plakalı otomobil Gençlik Parkı kavşağında virajı alamayarak Belediye Gençlik Parkının duvarına çarptı. Kazada yaralanan sürücü Ömer K. ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kaza sonucu araçta maddi hasar oluşurken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Hisarcık Gençlik Kütahya Trafik Kazaları 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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