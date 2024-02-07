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Kütahya'da otomobil tıra çarptı: 4 yaralı

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Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin tıra çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Emet istikametinden Hisarcık istikametine seyir halinde olan E.T yönetimindeki 45 ZA 0200 plakalı otomobil Hisarcık Sanayi Sitesine dönmeye çalışan Z.I. yönetimindeki 43 FH 765 plakalı tır'a çarptı. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü E.T, araçta yolcu olarak bulunan İ.T., B.T. ve İ.Ş. isimli şahıslar ambulanslarla Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Hisarcık Kütahya Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

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