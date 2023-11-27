Havaların Soğumasıyla Balık Fiyatları Düştü

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde havaların soğumasıyla birlikte balık fiyatları düşüşe geçti. Hamsi kilosu 50 liraya, istavrit kilosu ise 70 liraya kadar düştü. Vatandaşlar balık tezgahlarına akın etti.

Havaların soğumasıyla birlikte Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde balık fiyatları düşüşe geçti

Havanın soğuması ve kar yağışıyla birlikte bol avlanan hamsinin kilosu 50 liraya, istavritin kilosu ise 70 liraya kadar düştü. Balık fiyatlarının düşmesi üzerine vatandaşlar balık tezgahlarına akın etti.

Balıkçı Hüseyin Coşar, sezon başında 100 liradan satılan hamsinin fiyatının 50, istavritin kilosunun ise 70 liraya düştüğünü, fiyatların daha da düşmesini beklediklerini söyledi. - KÜTAHYA