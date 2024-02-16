Hisarcık'ta din görevlileri toplantısı yapıldı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde din görevlileri toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakam İsmail Tosun, Müftü Sebahattin Akyol, Hisarcık merkez ve köylerde görev yapan İmam Hatip ve Müezzin Kayyımların katılımıyla aylık mutat toplantı Diyanet Gençlik Merkezinde yapıldı.

Gündemle ilgili konuların ele alındığı toplantıda, yaklaşan Ramazan ayında daha etkili ve faydalı hizmetler yapılabilmesi için alınması gereken önlemler hakkında değerlendirmeler ele alındı. Aylık olarak okunan makale ve dergi müzakeresi yapıldı. Toplantının akabinde de ilçede 2 yıl görev yapan ve Altıntaş ilçesine tayin olan İmam Hatip Ramazan Öğmen'e Kaymakam Tosun başarı belgesi takdim etti. - KÜTAHYA