Kütahya'dan Umre İbadeti İçin Yola Çıkan 33 Kişilik Gurup Dua ve Gözyaşlarıyla Uğurlandı

Kütahya'nın Emet ve Hisarcık ilçelerinden Diyanet İşleri Başkanlığı Umre Organizasyonu ile Ramazan ayında umre ibadetini yerine getirecek olan 33 kişilik gurup, dua ve gözyaşlarıyla kutsal topraklara uğurlandı.

Ramazan umresi için yola çıkacak olan 33 kişilik umre gurubu için Emet otogarında sabaha karşı düzenlenen törene umrecilerin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende, söylenen ilahiler ve okunan dualar eşliğinde umre gurubu Emet Merkez Gedikardı Camii İmam Hatibi Hidayet Avcı nezaretinde kutsal topraklara uğurlandı.

33 kişilik umre gurubunun sorumlusu Hidayet Avcı, umre için önce Mekke'ye daha sonra Medine'ye gideceklerini, 28 Mart tarihinde ise Türkiye'ye döneceklerini söyledi. - KÜTAHYA