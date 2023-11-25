Hisarcık'ta çiftçilere hibeli buğday tohumu dağıtıldı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) çerçevesinde 98 çiftçiye yüzde 50 hibeli sertifikalı 18 ton 100 kilogram buğday tohumu dağıtıldı

İlçe ve köylerindeki 98 çiftçiye yüzde 50 hibe, sertifikalı 724 dekar alana ekimi yapılacak 18 ton 100 kilogram bayraktar cinsi ekmeklik buğday tohumu dağıtımı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğündeki tohum dağıtım törenine Kaymakam İsmail Tosun, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Çümen, İlçe Jandarma Komutanı Alperen Korkut, İlçe Emniyet Amiri Ayhan Istık, Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çalışkan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cihan Şen, İl Genel Meclisi Üyeleri Mustafa Şen, İbrahim Kılıç ve çiftçiler katıldı.

Dağıtım töreninde konuşan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cihan Şen, "TAKEP projesi çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığından vatandaşlarımızdan aldığımız ön taleplere göre 18 ton 100 kilogram bayraktar cinsi ekmeklik buğday ilçemize gelmiş ve aynı gün içinde vatandaşlarımıza ulaştırılmıştır. Bu sayede ekilmeyen araziler de değerlendirilerek hem ülke ekonomisine hem de vatandaşlarımızın ekonomisine katkı sunacaktır. Yüzde 50 hibeli olacak şekilde kilogramı 7,5 TL'den çiftçilerimize dağıtılan buğday tohumu verimi açısından da son derece yüz güldüren bir tohumdur. İlçemize ve vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi. - KÜTAHYA