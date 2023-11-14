Kütahya'da süt fabrikasında Güneş Enerjisi Sistemi projesi tamamlandı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde faaliyet gösteren süt ürünleri fabrikasında Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) çerçevesinde uygulanan Güneş Enerjisi Sistemi (GES) projesi tamamlandı. Proje ile işletme enerji maliyetlerinde azalma sağlayacak ve yeni teknoloji ile daha seri üretim yapabilecek.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Dereköy'de faaliyet gösteren süt ürünleri fabrikasında Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) çerçevesinde uygulanan Güneş Enerjisi Sistemi (GES) projesi hak ediş kontrolü gerçekleştirildi.

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü teknik personeli tarafından Dereköy'de süt ürünleri işletmesinin çatı üstüne kurduğu GES projesi ekipmanları ile peynir üretimi için temin ettiği, lor tankı, teneke kapama makinesi ve süt analiz cihazının teknik kontrolleri yapıldı.

İşletme söz konusu proje ile yaklaşık 200 kW'lık bir enerji üretimi ile enerji maliyetlerinde büyük bir azalış sağlayacak ve imalat sahasına aldığı makineler ile de yeni teknoloji sayesinde daha seri bir üretim yapma imkanına kavuşacak. Proje ile işletmeye Bakanlık tarafından 1 milyon 870 bin TL'lik hibe ödemesi gerçekleştirilecek. - KÜTAHYA