Hisarcık Belediyesi Yeni Doğan Bebeklere Hediye Dağıtıyor

Hisarcık Belediyesince başlatılan "Hoş geldin bebek" projesi çerçevesinde yeni doğan bebeklerin aileleri ziyaret edilerek annelere, bebek malzemelerinin yer aldığı çanta hediye ediliyor.

Belediye Başkanı Fatih Çalışkan'ın eşi Nazife Çalışkan, Belediye Meclis Üyesi Ayşe Uludoğan, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Havva Özaydın ve Kadın Kolları Sosyal Politikalar Birim Başkanı Semiha Turası'dan oluşan sosyal proje ekibi, yenidünyaya gelen bebeklerin ailelerini evlerinde ziyaret ederek annelere bebek ihtiyaç çantası hediye ediyor.

Yer yer bebek aile ziyaretlerine katılan Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, belediye olarak hayata geçirdikleri "Hoş geldin bebek" projesiyle sağlıklı nesiller yetişmesine ve ailelere katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Başkan Çalışkan, " Kıymetli eşim, Belediye Meclis Üyemiz Ayşe Uludoğan, Kadın Kolları Başkanımız Havva Özaydın ve Kadın Kolları Sosyal Politikalar Birim Başkanı Semiha Turası ile birlikte, sürekli hale getirdiğimiz "Hoş geldin bebek" projesi ziyaretleriyle ailelerimizin sevincine ortak oluyoruz. Rabbim çocuklarımıza ve ailelerine sağlıklı ve mesut bir hayat nasip etsin" dedi. - KÜTAHYA