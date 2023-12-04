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Kütahya'da öğrenciler engelli bir bireyle buluştu

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Kütahya'nın Hisarcık ilçesindeki Atatürk İlkokulu öğrencileri, Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında doğuştan görme engelli olan Yahya Aydın İşler ile bir araya geldi. İşler, öğrencilere günlük hayatta yaşadığı zorlukları ve görme engelli bireylerin nasıl yaşadığını anlattı.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulu öğrencileri Dünya Engelliler Günü etkinlikleri çerçevesinde doğuştan görme engelli olan Yahya Aydın İşler ile bir araya geldi.

Tavşanlı ilçesinde özel bir şirkette sekreter olarak çalışan doğuştan görme engelli Yahya Aydın İşler, Atatürk İlkokulunda öğrencilerle bir araya geldi. İşler, öğretmenlerinde katıldığı etkinlikte, öğrencilere günlük hayatta yaşamış olduğu problemlerin yanı sıra Braille Alfabesinin nasıl okunduğunu, günlük hayatta nerelerde karşılarına çıktığını, alışveriş yaparken parayı nasıl tanıdığını, telefonu, beyaz bastonu, görme engelli yollarını nasıl kullanıldığına dair bilgiler verdi.

Okul Müdürü Pelin Solak, Dünya Engelliler Gününde bu tür etkinlik düzenlemekteki amaclarının öğrencilere engellilerin yaşam zorluklarını öğretmek, aynı zamanda onlara hepimizin bir engelli adayı olduğumuzu hatırlatarak bunu unutmamalarını sağlamak olduğunu söyledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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