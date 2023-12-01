Kütahya'da sel sularına kapılan kedi kurtarıldı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinden geçen Küçayçay'da sel sularına kapılan kedi, belediye zabıta ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kedi, veteriner hekim tarafından kontrol edildikten sonra doğal ortamına bırakıldı.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinden geçen Küçayçay'da sel sularına kapılan kediyi belediye zabıta ve itfaiye ekipleri kurtardı.

İlçenin ortasından geçen Küçükçay'da sel sularına kapılarak sürüklenen kediyi gören vatandaşlar durumu Hisarcık Belediyesine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve zabıta ekipleri, kediyi mahsur kaldığı sel sularının arasından halat yardımıyla kurtardı. Veteriner Hekim tarafından gerekli kontrolleri yapılan kedi beslenerek doğal ortamına bırakıldı. - KÜTAHYA