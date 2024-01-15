Hisarcık Belediyesi Esire Termal Turizm Merkezi'nde Spor Aletleri İlgi Odağı
Hisarcık Belediyesi tarafından Esire Termal Turizm Merkezi'ne yerleştirilen spor aletleri, genç ve yaşlı herkesin ilgi odağı haline geldi. Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından gelen vatandaşlar, açık havada ve huzurlu bir ortamda spor yapma imkanı buluyor. Yaşlı vatandaşların da spor aletlerini sıkça kullanması dikkat çekiyor.
Hisarcık Belediyesinin Esire Termal Turizm Merkezine yerleştirdiği spor aletleri genç yaşlı demeden herkesin ilgi odağı oldu.
Esire Termal Turizm Merkezine Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından şifa bulmak için gelen her yaştan vatandaş açık havada ve huzurlu bir ortamda spor yapma imkanı buluyor. "Sporun Yaşı Yoktur" diyen yaşlı vatandaşların da spor aletlerini sıkça kullanması dikkat çekiyor. - KÜTAHYA