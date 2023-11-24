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Hisarcık'ta Öğretmenler Günü Mevlidi Düzenlendi

Hisarcık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ebediyete intikal etmiş öğretmenler için mevlit okutuldu. Merkez Çarşı Camisi'nde düzenlenen programda ilahiler okundu ve dua edildi. Mevlit programının sonunda cemaate gül suyu ve kek ikramı yapıldı.