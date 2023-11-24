Hisarcık'ta Öğretmenler Günü Mevlidi Düzenlendi
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Hisarcık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ebediyete intikal etmiş öğretmenler için mevlit okutuldu. Merkez Çarşı Camisi'nde düzenlenen programda ilahiler okundu ve dua edildi. Mevlit programının sonunda cemaate gül suyu ve kek ikramı yapıldı.
Hisarcık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ebediyete intikal etmiş öğretmenler için mevlit okutuldu.
Merkez Çarşı Camisi'nde Cuma Namazı öncesi düzenlenen mevlit programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programda ilahiler okundu ve merhum öğretmenler için dua edildi.
Mevlit programının sonunda cemaate gül suyu ve kek ikramında bulunuldu. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eğitim