Hisarcık'ta İlkokullar Arası Mangala Turnuvası Düzenlendi

Hisarcık ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde ilkokullar arası mangala turnuvası düzenlendi.

Hisarcık Eti Maden Gençlik Merkezinde gerçekleştirilen ilkokullar arası mangala turnuvasına Atatürk ve Cumhuriyet ilkokulları ile Kutluhallar ve Dereköy Şehit Fatih Seven İlkokullarından 33 öğrenci katıldı.

Yapılan müsabakalar sonunda, Dereköy Şehit Fatih Seven İlkokulundan Havva Özcan birinci, Atatürk İlkokulundan Zeliha Özdemir ikinci, Cumhuriyet ilkokulundan Fadime Varol ve Kutluhallar İlkokulundan Mehmet Can Deniz üçüncü oldu.

Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programında verilecek. - KÜTAHYA