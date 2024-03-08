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Hisarcık Tarım Kredi Kooperatifi'nden Yem ve Gübre Fiyatlarında İndirim

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Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Tarım Kredi Kooperatifi'nce yem ve gübre fiyatlarında indirime gidildiği bildirildi. Kampanya 5 Mart - 14 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Tarım Kredi Kooperatifi'nce yem ve gübre fiyatlarında indirime gidildiği bildirildi.

Kampanyanın 5 Mart -14 Nisan tarihleri arasında geçerli olacağını söyleyen Hisarcık Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Mustafa Emre Özkan, "50 kilogramlık çuvallardaki değişik yemlerde yüzde 5, gübre fiyatlarında ise 20-37 TL arasında indirime gidildi. Yem ve gübredeki indirimler ürünlere farklı yansıdı. Yeni yem fiyatları şu şekilde belirlendi, Besi Geliştirme 458 TL. Besi Bitiş 464 TL, Süt 18 yemi 482 TL, Süt 19 yemi 512 TL, Süt 20 yemi 528 TL, Kuru Dönem 491 TL, Buzağı Büyütme 504 TL, Kuzu Büyütme 460 TL'ye düştü. Ayrıca DAP gübrede 22 TL, 20.20.0 gübrede 20 TL, Nitropower % 33 gübrede 36 TL, ÜRE gübrede ise 37 TL indirime gidildi" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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