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Hisarcık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Koyun Keçi Sayımı ve Buzak Küpeleme Çalışmalarına Devam Ediyor

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Hisarcık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, koyun keçi sayımı ve buzağı küpeleme çalışmalarını sürdürüyor. Anaç koyun ve keçi desteklemesine başvuran yetiştiricilerin işletmelerine gidilerek tespit çalışmaları yapılıyor. Yetiştiriciler, sayılan hayvanlar için destek alacaklar.

Hisarcık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince koyun keçi sayımı ve buzağı küpeleme çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiği bildirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, anaç koyun, keçi desteklemesine başvuran yetiştiricilerin işletmelerine gidilerek koyun keçi tespit çalışmalarına başlandığını belirttiler.

İşletmede sayılan anaç koyun ve keçi başı 100 TL destek alacak olan yetiştiriciler, damızlık bıraktıkları hayvanlar içinde destek alacaklar. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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