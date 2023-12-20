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Hisarcık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Koyun Keçi Sayımı ve Buzak Küpeleme Çalışmalarına Devam Ediyor

20 Aralık 2023 09:59 Güncelleme: 10:01 Abone Ol

Hisarcık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, koyun keçi sayımı ve buzağı küpeleme çalışmalarını sürdürüyor. Anaç koyun ve keçi desteklemesine başvuran yetiştiricilerin işletmelerine gidilerek tespit çalışmaları yapılıyor. Yetiştiriciler, sayılan hayvanlar için destek alacaklar.