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23 yaşındaki genç muhtar adayı Serhat Önlü seçimleri kazandı

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Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Örenköy'de genç muhtar adayı 23 yaşındaki Serhat Önlü, 31 Mart yerel seçimlerinde 78 oy alarak muhtar seçildi.

Tarım ve hayvancılıkla uğraşan ve 23 yaşında Örenköy muhtarı seçilen Serhat Önlü, içinde bulunan hizmet aşkıyla aday olmaya karar verdiğini söyledi.

Önlü, " Bu yola çıkarken güllerinde dikenleri olacağını biliyordum. Güle nasıl heves ettiysem dikenlerini de öyle hesap ettim. "Rabbim hayırlısı neyse onu nasip etsin" diyerek çıktığımız bu yolda anamın duası, dostlarımızın yardımıyla 126 seçmeni bulunan köyümde 78 oy alarak bu göreve geldim. Bana inanan köy halkıma bu görevi bana layık gördükleri için çok teşekkür ediyorum. Bu yılın Ağustos ayının 22'inde 23 yaşına gireceğim. Genç olmanın verdiği enerji ile köyümüzün sorunlarına çözüm bulmak için elimden gelen gayreti göstereceğim. Allah utandırmasın" dedi. - KÜTAHYA

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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