Hisarcık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Güldüren köyünde bahçe kontrolü yaptı

Hisarcık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Ziraat Mühendislerince Güldüren köyünde yapılan bahçe kontrolünde bitki hastalıkları ve bitki besleme konularında çiftçiler bilgilendirildi.

Hisarcık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Ziraat Mühendislerince Güldüren köyünde bahçe kontrolü yapıldığı bildirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Ziraat Mühendisleri tarafından Güldüren köyünde yapılan bahçe kontrolünde bitki hastalıkları ve bitki besleme konularında çiftçiler bilgilendirildi.

İlçede düzenli olarak yapılan bahçe kontrollerinde, bitki hastalıkları ve bitki besleme konularında çiftçilere gerekli olan bütün bilgilerin verildiğini belirten İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri yaptıkları açıklamada," İlçemizde meyve üretimi tam olarak kapama bahçe şeklinde yapılmasa da bu bölgenin meyve üretimi arttırılarak ilçemizde gelir artışı sağlayacağı tespitindeyiz. Örneğin hünnap çok yaygın üretilmeyen bir meyvedir. Yaptığımız gözlemlerde hünnap ve birçok meyve ilçemizde çok güzel ve kaliteli şekilde üretilebilir" ifadelerine yer verdiler. - KÜTAHYA