Hisarcık Belediyespor, Emet Borspor'u yenerek şampiyon oldu

Kütahya 1. Amatör Simav-Emet- Hisarcık Grubunun şampiyonluk maçında ikinci sıradaki Hisarcık Belediye spor lider Emet Bor spor'u yenerek şampiyon oldu.

1. Amatör Simav-Emet-Hisarcık Grubunda şampiyonluk mücadelesi veren Emet Bor spor son haftaya 39 puanla lider girerken, Hisarcık Belediye spor ise 38 puanla ikinci sırada yer aldı.

Hisarcık Belediye spor ile Emet Borspor ligin son haftasındaki şampiyonluk maçında Hisarcık Ova stadında karşı karşıya geldi. Maçta baştan sona üstün oynayan Hisarcık Belediye spor, Emet Borspor'u 61. dakikada Samet Çuhadar ve 86. dakikada Halit Kul'un golleriyle 2-0 yenerek 1. Amatör Simav-Emet-Hisarcık Grubunda şampiyon oldu.

Maç sonrası Hisarcık Belediyespor taraftarları ilçede araç konvoyu düzenledi. Daha sonra Belediye Hizmet Binası önünde toplanan taraftarlar ve futbolcular, meşaleleri yakıp slogan attılar, oyunlar oynayıp şampiyonluğu doyasıya kutladılar. - KÜTAHYA