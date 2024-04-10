Hisarcık'ta çıkan yangın zamanında söndürüldü

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Sefaköy'de otların tutuşmasıyla çıkan yangın Orman İşletme Şefliği ekiplerinin zamanında müdahalesiyle meşelik alana sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sefaköy Sazak mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle otların tutuşması sonucu yangın çıktı. İhbar üzerine kısa sürede yangın mahalline ulaşan Hisarcık Orman İşletme Şefliği ekipleri yangına arazöz ile müdahale etti. Yangın meşelik alana sıçramadan yaklaşık 1 saatte söndürüldü. Yangından 2 dekar alan zarar gördü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - KÜTAHYA