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Erciyes'te Kar Kalınlığı 130 Santimetreye Ulaştı

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Kayseri'de etkili olan kar yağışıyla Erciyes'te kar kalınlığı 130 santimetreye ulaştı. Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te kar yağışı etkili oldu. Gece başlayan ve aralıklarla devam eden yağışla Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde kar kalınlığı 130 santimetreye ulaştı. Erciyes'in eteklerindeki Hacılar ilçesi ile Kıranardı ve Hisarcık mahallelerine de kar yağdı. Kar yağışı çiftçiyi sevindirdi. Kar yağışının etkili olduğu Yozgat'ta Çamlık Milli Parkı'na çıkan bazı vatandaşlar, kar manzarasında fotoğraf çektirdi, çocuklar kartopu oynadı. Karayolları ekipleri, kar küreme ve temizlik çalışması yaptı. Sarıhacılı Mahallesi'nde çiftçi Tülay Durak, gazetecilere, kar yağışına sevindiklerini belirterek, 'Uzun zamandır kar yağmıyordu, yağması ekinlere çok iyi oldu. Çok sevindik, çok mutluyuz.' dedi. Hasan Can Durak da 'Bu yıl kar az yağdı. Kar yağışı mutluluk getirdi. Kar çiftçi için mutluluk demektir. Meralarda ot bol olacak, ekinlerimiz Allah'ın izniyle iyi olacak.' diye konuştu.

Kayseri'de etkili olan kar yağışıyla Erciyes'te kar kalınlığı 130 santimetreye ulaştı.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te kar yağışı etkili oldu.

Gece başlayan ve aralıklarla devam eden yağışla Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde kar kalınlığı 130 santimetreye ulaştı.

Erciyes'in eteklerindeki Hacılar ilçesi ile Kıranardı ve Hisarcık mahallelerine de kar yağdı.

Kar yağışı çiftçiyi sevindirdi

Kar yağışının etkili olduğu Yozgat'ta Çamlık Milli Parkı'na çıkan bazı vatandaşlar, kar manzarasında fotoğraf çektirdi, çocuklar kartopu oynadı.

Karayolları ekipleri, kar küreme ve temizlik çalışması yaptı.

Sarıhacılı Mahallesi'nde çiftçi Tülay Durak, gazetecilere, kar yağışına sevindiklerini belirterek, "Uzun zamandır kar yağmıyordu, yağması ekinlere çok iyi oldu. Çok sevindik, çok mutluyuz." dedi.

Hasan Can Durak da "Bu yıl kar az yağdı. Kar yağışı mutluluk getirdi. Kar çiftçi için mutluluk demektir. Meralarda ot bol olacak, ekinlerimiz Allah'ın izniyle iyi olacak." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Kıranardı Hisarcık Türkiye Kayseri Hacılar Erciyes Yozgat Tarım Hava Durumu Spor Güncel Haberler

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