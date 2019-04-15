Veda Mektubu Bırakan Genç Kız, Plazanın 42'nci Katından Atladı

Konya'da bir plazanın 42'nci katından atlayan Aysun Y. (21), hayatını kaybetti.

Olay, saat 12.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Kule Caddesi'ndeki şehrin plaka rakamından yola çıkılarak inşa edilen plazanın son katı olan 42'nci katta meydana geldi. Plazanın son katında bulunan restoran kısmına müşteri gibi gelen Aysun Y., bir süre sonra restoranın seyir terası bölümüne geçerek aşağıya atlamaya kalkıştı. Genç kız, kendisine engel olmaya çalışan restoran çalışanlarını da yanında taşıdığı bıçağı savurarak, yaklaşmamaları konusunda uyardı. Bıçakla kendisine zarar veren Aysun Y., daha sonra kendisini 42'nci kattan boşluğa bıraktı. Beton zemine düşen genç kızı gören plazanın giriş katındaki alışveriş merkezi çalışanları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Aysun Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

VEDA MEKTUBU BIRAKMIŞ

Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis, genç kızın çantasından ailesine yazdığı bir veda mektubu buldu. Kendi el yazısıyla yazdığı tahmin edilen mektupta, "Size layık bir evlat olamadım. Beni affedin. Ben sana da layık olamadım. Seni çok sevdim. Beni kolyemle birlikte gömün" dediği öğrenildi. Aysun Y.'nin cenazesi olay yeri incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

ÖNLEM ALINMASI İSTENDİ

Plazanın aynı katından geçen yıl 27 Ekim günü atlayan ve giriş kattaki alışveriş merkezinin çatısına düşen Azerbaycan uyruklu Tehran Alimoğ (23), 37 gün süren yaşam mücadelesini yitirmişti. Çevredekiler, ikinci bir intihar olayının yaşanması üzerine 42'nci katta önlem alınmasını istedi.

İşte olay yerinden kareler;

Kaynak: DHA