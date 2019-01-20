Platonik Aşık, 17 Yaşındaki Berfin'in Hayatını Kararttı
Hatay'da arkadaşlık isteğini kabul etmediği şahıs, 17 yaşındaki Berfin Özek'in yüzüne asit attı. Tedavisi süren genç kızın, gözünü kaybetme tehlikesi var.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde okuldan eve giderken yüzüne asit benzeri sıvı atılan genç kızın tedavisi sürüyor. Genç kızın gözünü kaybetme tehlikesi olduğu belirtildi.
Olay, 15 Ocak günü Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Buluttepe Mahallesi 390. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, okuldan çıkıp evine doğru giden Berfin Özek'in (17) yolu bir kişi tarafından kesildi. Bu şahıs, Özek'in yanına yaklaşarak elindeki pet şişeden yüzüne asit benzeri yakıcı bir sıvı atıp kaçtı. Atılan yanıcı sıvıyla yüzü ve boynundan aşağısı tamamen yanan genç kız, acılar içinde bağırmaya başladı. Çevredeki vatandaşların sağlık ekiplerini çağırması üzerine genç kız hastaneye kaldırıldı. Acil servise götürülen genç kızı gören doktor ve polisler de şok olurken atılan yakıcı sıvadan olayı genç kızın montu ve kazağı dahi erimişti. Genç kız, ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesine sevk edildi. Bu arada genç kızın yüzünün ve boynundan aşağısının tamamen yandığı belirlendi.
EKİPLER ANINDA HAREKETE GEÇTİ
Polis ekipleri genç kızla yaptığı kısa görüşmede yakıcı sıvıyı atan zanlının kendisiyle sevgili olmak isteyen ancak genç kızın yüz vermediği platonik saplantılı aşığı Casim Ozan Ç. olabileceğini öğrendi. Bunun üzerine şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı.
KIYAFETLERİ ELE VERDİ
Olay yerinden elde edilen deliller ve şüphelinin üzerindeki kıyafetlerden alınan örneklerden olayı şahsın gerçekleştirdiği ileri sürüldü. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken ayrıca şahısla ilgili bir başka bir iddia da zanlının genç kızı gasp etmek istediği ancak yapamayınca yakıcı sıvı attığı yönünde.
GENÇ KIZINI GÖZÜNÜ KAYBETME TEHLİKESİ VAR
Öte yandan Adana Şehir Hastanesine getirilen genç kızın tedavisi sürüyor. Gözünü kaybetme tehlikesi bulunan genç kızın yüzünde ve vücudunun çok yerinde aşırı yanık olduğu için yüzü sarıldı. Yapılan tedaviden sonra genç kızın bir seri estetik ameliyatları geçirmesi gerektiği öğrenildi.
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Cahillerin sonu gelmez memlekette. Bre cahil, bre tipsiz adam kadın sana hayır demiş.Cevap Yaz 22 1 Yayından Kaldır
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güzelde kızmış bu ne yav teklif ediyorsun bak beğendiğin bir kıza ve onun hayatını karartıyorsun böyle iş mi olur.Cevap Yaz 20 Yayından Kaldır
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Lutfen cevrenizdekilere dikkat edin problem olusturabileceklerle hic ilgilenmeyinm Bu kız istemediği halde gelip ona asit attı. Birlikte olanlar da tehlikede. Bir anlık kiskanclik bazi kisileri insanliktan cikarir. Iliskilerinizi gozden gecirin. Yaninizdaki birgun canavara donusebilir.Cevap Yaz 20 Yayından Kaldır
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yaaw asın kesin bunları bunlardan kalmamalı ülkemmiz yaşanır bir hale gelmeli. .Cevap Yaz 29 Yayından Kaldır
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