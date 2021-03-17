Pizza Gate olayı nedir? Pizzagate komplo teorisi hakkında detaylar..
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Pizza Gate olayı nedir? Pizzagate komplo teorisi hakkında detaylar..

17.03.2021 12:18 | Son Güncelleme: 17.03.2021 12:51
Pizza Gate olayı nedir? Pizzagate komplo teorisi hakkında detaylar..

"Pizzagate", 2016 Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimleri sürecinde ortaya çıkmış bir komplo teorisidir. Bu süreçte, Washington DC polisi dahil olmak üzere birçok kurum güvenilirliğini kaybetmiştir. Peki, Pizza Gate olayı nedir? Pizzagate komplo teorisi hakkında detaylar..

PİZZA GATE OLAYI NEDİR?

"Pizzagate", 2016 Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimleri sürecinde ortaya çıkmış bir komplo teorisidir. Bu süreçte, Washington DC polisi dahil olmak üzere birçok kurum güvenilirliğini kaybetmiştir.

Mart 2016'da, Hillary Clinton'ın kampanya yöneticisi John Podesta'nın kişisel e-posta hesabı, bir yemlemeyle saldırıya uğradı. WikiLeaks, Kasım 2016'da e-postalarını yayınladı.

Pizzagate komplo teorisinin savunucuları, e-postaların birkaç üst düzey Demokrat Parti yetkilisini ve ABD restoranlarını insan kaçakçılığı ve çocuk istismarı şebekesi iddialarıyla ilişkilendiren kodlanmış mesajlar içerdiğini iddia ettiler.

İşin içinde olduğu iddia edilen kuruluşlardan biri, Washington D.C.'deki Comet Ping Pong pizzacısıydı.

Alternatif sağ görüşlüler, muhafazakar gazeteciler ve Clinton'un maillerden dolayı yargılanmasını isteyenler 4chan, 8chan ve Twitter gibi sosyal medya siteleri üzerinden kamuoyu oluşturmaya başladı.

Tüm bunlara yanıt olarak Kuzey Karolina'daki bir adam iddiaları araştırmak üzere adı geçen restorana gitti. Restoranda araştırma yaptığı sırada deponun kilidinin açılması için silahını ateşlemiştir.

Restoran sahibi ve çalışanları ölüm komplo teorisyenlerinden tehditleri almıştır.

Pizzagate, genellikle QAnon komplo teorisinin öncülü olarak kabul edilir. İddialar, seçim yılı olan 2020'de yeniden gündeme gelmiştir. Komplo teorisinin kökeni aşırı sağ olmasına rağmen TikTok'taki çocuklar ve ergenler arasında yayıldı.

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