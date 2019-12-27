Piyasa değeri 500 bin TL olan uyuşturucu sobanın içinde ele geçirildi
Haberler » 3. Sayfa » Piyasa değeri 500 bin TL olan uyuşturucu sobanın içinde ele geçirildi - Haberler

Piyasa değeri 500 bin TL olan uyuşturucu sobanın içinde ele geçirildi

Bursa'da polis ekipleri, 3 aydır takip ettikleri zehir tacirini şafak vakti uykuda gözaltına aldı. Piyasa değeri 500 bin TL olan uyuşturucu sobanın içinde bulundu.

27.12.2019 11:22 | Son Güncelleme: 27.12.2019 11:34

'da ekipleri, 3 aydır takip ettikleri zehir tacirini şafak vakti uykuda gözaltına aldı. Şüphelinin evinde piyasa değeri 500 bin TL olan 4 kilo 20 gram metamfetamin ele geçirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan S.C.G. isimli şüpheliyi takibe aldı. Ekipler yaklaşık 3 aylık takip sonucunda S.C.G'yi sabah saatlerinde uykuda gözaltına aldı.

SOBANIN İÇİNE GİZLENMİŞ 500 BİN TL

S.C.G'nin evinde soba içerisinde piyasa değeri 500 bin TL olan 4 kilo 20 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli S.C.G emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

Haber Videosu

: Piyasa değeri 500 bin TL olan uyuşturucu sobanın içinde ele geçirildi
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler