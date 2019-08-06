Piyanist Fazıl Say, Kaz Dağları'ndaki altın madenine tepki göstermek için konser verecek

06.08.2019 12:50

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Kaz Dağları'nın yakınlarına yapılmaya başlatılan altın madenine tepki göstermek için Çanakkale'de konser vereceğini duyurdu.

"PİYANO BU SEFER KAZ DAĞLARI'NA GELİYOR"

18 Ağustos Pazar sabah Kaz Dağları'ndaki doğa katliamına 'dur' demek için ormanda konser vereceğini duyuran Fazıl Say, açıklamasında şunları söyledi: "18 Ağustos Pazar sabahı Kaz Dağları'ndaki korkunç doğa katliamına 'dur' demek için bir orman konseri planlıyoruz. Orman içindeki müsait mekanın tam yerini sizlere bir kaç gün içinde bildireceğiz. Piyano; bu sefer orman için geliyor Kaz Dağları'na.

KAZ DAĞLARI İÇİN ŞARKI BESTELEDİ

Geçen yıl Truva için gelmiştim. Hatta bir de; bugün bestelediğim 'Kaz Dağları Marşı' bestesinin ilk seslendirilişi olacak o sabah. Bu ağaçlara, doğaya, yaşamaya ithaf bir marş. Dostlar; söz müziğin olsun. Konser doğa orman için, ama elbet insanlar da davetlidir. 'Doğadaki en büyük erdem yaşatmaktır' der düşünürler… Biz de 'bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine' olacağız bu durumda, güzel ülkemizin, binlerce yıllık tarihine ve doğasına elimizden geldiğince sahip çıkacağız. Sesimizle, müziğimizle… Çanakkaleliler ve tüm Türkiye ile beraber."