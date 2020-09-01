Pınar Güsar kimdir? Pınar Güsar nereli, kaç yaşında, evli mi?
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Pınar Güsar kimdir? Pınar Güsar nereli, kaç yaşında, evli mi?

Pınar Güsar, manken olarak adını duyurdu. Aynı zamanda bir müzik grubuyla şarkılar seslendiren Güsar, Erdem İpekçi ile evliliği sonrası magazin gündeminde eskisi kadar yer almadı. Peki, Pınar Güsar kaç yaşında?

Pınar Güsar kimdir? Pınar Güsar nereli, kaç yaşında, evli mi?
01.09.2020 15:44 | Son Güncelleme: 01.09.2020 15:47

Manken Pınar Güsar İpekçi, 2013 yılında uzun soluklu Hint düğünü ile adını duyurdu. Mankenliğe evliliği sonrası ara verdi ve müzikle ilgilenmeye başladı. Pınar İpekçi nereli? Pınar İpekçi hayatı...

PINAR GÜSAR KİMDİR?

Güsar, 1987 yılında Ankara'da dünyaya geldi. 2003 yılında katıldığı Miss Mediterranean Güzellik yarışmasında birincilik elde etti. Aynı zamanda müzik eğitimi alan Pınar Güsar, evlendikten sonra müziğe ağırlık verdi. Pınar İpekçi Orkestra olarak çeşitli organizasyonarda şarkılar seslendiriyor. Şarkıları Fransızca, Yunanca, İngilizca ve İspanyolca gibi farklı dillerde seslendiriyor.

Pınar Güsar kimdir? Pınar Güsar nereli, kaç yaşında, evli mi?

Mankenlikte yapan Pınar Güsar, 2013 yılında 3 gün 3 gece süren Hint düğünü ile gündeme gelmişti. İş adamı Erdem İpekçi ile evlenen Güsar, magazinden uzak durdu.

Pınar Güsar kimdir? Pınar Güsar nereli, kaç yaşında, evli mi?
Pınar Güsar kimdir? Pınar Güsar nereli, kaç yaşında, evli mi?

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