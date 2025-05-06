Pınar Eczacıbaşı neden öldü, hasta mıydı?

Türkiye'nin köklü ailelerinden Eczacıbaşı ailesinin saygın isimlerinden Pınar Eczacıbaşı, hayatını kaybetti. Peki, Pınar Eczacıbaşı neden öldü?

PINAR ECZACIBAŞI NEDEN ÖLDÜ?

Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GYİAD) Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve Türkiye-Lüksemburg İş Konseyi'nin kurucu başkanlığını üstlenen Eczacıbaşı'nın vefatı, iş dünyası ve sivil toplum çevrelerinde büyük bir üzüntüye neden oldu.

Pınar Eczacıbaşı'nın ölüm nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Eczacıbaşı ailesinden yayımlanan açıklamada Saffet Pınar Eczacıbaşı'nın 6 Mayıs günü vefat ettiği duyuruldu.

İş insanı Pınar Eczacıbaşı, 65 yaşında hayatını kaybetti.

PINAR ECZACIBAŞI CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN?

Cenaze töreni, 8 Mayıs Perşembe günü Zincirlikuyu Camii'nde öğle namazını müteakiben gerçekleştirilecek ve Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.