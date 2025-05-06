'İmamoğlu'na suikast ihbarı' iddiasıyla ilgili Emniyet'ten açıklama

İmamoğlu ile ilgili "suikast" iddiası! Emniyetten açıklama var
Trump, Yemen'deki Husilere yönelik saldırıları durdurdu

Trump aylardır vurduğu ülkeye saldırıları durdurdu
İş insanı Pınar Eczacıbaşı, 65 yaşında hayatını kaybetti

Eczacıbaşı ailesinin acı günü! Ünlü iş insanı hayatını kaybetti
Nisan ayında uçak biletleri yüzde 42 zamlandı

Uçak bileti fiyatlarında rekor artış! Sadece 1 ayda gelen zamma bakın

Pınar Eczacıbaşı neden öldü, hasta mıydı?

Pınar Eczacıbaşı neden öldü, hasta mıydı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk iş dünyasının saygın isimlerinden biri olan Pınar Eczacıbaşı hayatını kaybetti. Peki, Pınar Eczacıbaşı neden öldü?

Türkiye'nin köklü ailelerinden Eczacıbaşı ailesinin saygın isimlerinden Pınar Eczacıbaşı, hayatını kaybetti. Peki, Pınar Eczacıbaşı neden öldü?

PINAR ECZACIBAŞI NEDEN ÖLDÜ?

Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GYİAD) Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve Türkiye-Lüksemburg İş Konseyi'nin kurucu başkanlığını üstlenen Eczacıbaşı'nın vefatı, iş dünyası ve sivil toplum çevrelerinde büyük bir üzüntüye neden oldu.

Pınar Eczacıbaşı'nın ölüm nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Eczacıbaşı ailesinden yayımlanan açıklamada Saffet Pınar Eczacıbaşı'nın 6 Mayıs günü vefat ettiği duyuruldu.

İş insanı Pınar Eczacıbaşı, 65 yaşında hayatını kaybetti.

Pınar Eczacıbaşı neden öldü, hasta mıydı?

PINAR ECZACIBAŞI CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN?

Cenaze töreni, 8 Mayıs Perşembe günü Zincirlikuyu Camii'nde öğle namazını müteakiben gerçekleştirilecek ve Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Pınar Eczacıbaşı neden öldü, hasta mıydı?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
14 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan 2 kişi tutuklandı

Mide bulandıran olay! Küçücük çocuğa cinsel istismarda bulundular
SGK yıpranma paylarına kısıtlama getirdi! Yüzlerce mesleğin emeklilik süresi uzuyor

Yıpranma paylarına kısıtlama! İşte emeklilik süresi uzayan meslekler
Erbil'in eski sevgilisi şimdi de mahrem anlarını paylaştı: Böyle zevk alıyordu

Eski sevgili şimdi de yatak sırlarını paylaştı: Böyle zevk alıyordu
Nereden nereye! Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü

Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü
Galatasaray'dan Türk futbol tarihine geçecek transfer

Galatasaray'dan Türk futbol tarihine geçecek transfer
Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'nun PKK çıkışı büyük ses getirdi: Konuş ablam konuş

Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'nun PKK çıkışı büyük ses getirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.