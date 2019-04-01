Pınar Altuğ'un Oy Kullanmaya Giderken Giydiği Tayt Olay Oldu
31 Mart Yerel Seçimler kapsamında oy kullanan Pınar Altuğ, taytıyla gündem oldu. Altuğ, vücut hatlarını belli eden dar taytından dolayı tepki topladı.
Tüm Türkiye, 31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında sandık başına gitti. Vatandaşların yanı sıra ünlü isimlerde sandık başına gelerek oy kullandı. Vatandaşlık görevini yerine getiren ünlü isimler oy kullandıktan sonra sandık başında poz vermeyi ihmal etmedi.
SEÇİM POZUNU VERDİ
Oyuncu Pınar Altuğ da oy kullandıktan sonra sandık başında seçim pozunu verdi. Sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaşan Altuğ, oy kullanmaya giderken giydiği tayttan dolayı takipçilerinin tepkisiyle karşılaştı.
BÜYÜK ELEŞTİRİ ALDI
Pınar Altuğ, giydiği taytın vücut hatlarını belli ettiğinden dolayı hayranlarının büyük eleştirisine maruz kaldı. Altuğ, daha sonra fotoğrafı kaldırıp kırptıktan sonra tekrar paylaştı.
YORUMLAR (18)
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Eveeet konumuz tayt degil,ŞAPLAK.Bu şaplagi attiniz kulgi cektiniz ya, bedelini odemeye hazirmisiniz. Dolar 10 tl. Adamlar aciklamiyorlar suan dolar almakla mesguller. Faturayi hep bir odeyecegiz. Hazir olunCevap Yaz Yayından Kaldır
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ANADOLU AJANSI KAPATILSIN. . . İŞLERİNİ ALLAH KORKUSU İLE YAPMIYORLAR. . BAŞKA BİR NİMETLENDİKLERİ VAR GİBİ. . .Cevap Yaz 5 5 Yayından Kaldır
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Bu göstermeyi seviyorCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Anlamadığım, YSK imamoğlu diyor :) Anadolu Ajansı suskunluğunu koruyor :) istanbul'da neler oluyorCevap Yaz 14 2 Yayından KaldırMERHABA : AA nın genel müdürü kim bi bak istersen2 4 Yayından Kaldır