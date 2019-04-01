Pınar Altuğ'un Oy Kullanmaya Giderken Giydiği Tayt Olay Oldu

Pınar Altuğ'un Oy Kullanmaya Giderken Giydiği Tayt Olay Oldu

31 Mart Yerel Seçimler kapsamında oy kullanan Pınar Altuğ, taytıyla gündem oldu. Altuğ, vücut hatlarını belli eden dar taytından dolayı tepki topladı.

Tüm Türkiye, 31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında sandık başına gitti. Vatandaşların yanı sıra ünlü isimlerde sandık başına gelerek oy kullandı. Vatandaşlık görevini yerine getiren ünlü isimler oy kullandıktan sonra sandık başında poz vermeyi ihmal etmedi.

SEÇİM POZUNU VERDİ

Oyuncu Pınar Altuğ da oy kullandıktan sonra sandık başında seçim pozunu verdi. Sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaşan Altuğ, oy kullanmaya giderken giydiği tayttan dolayı takipçilerinin tepkisiyle karşılaştı.

BÜYÜK ELEŞTİRİ ALDI

Pınar Altuğ, giydiği taytın vücut hatlarını belli ettiğinden dolayı hayranlarının büyük eleştirisine maruz kaldı. Altuğ, daha sonra fotoğrafı kaldırıp kırptıktan sonra tekrar paylaştı.

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YORUMLAR (18)

  • NASİHAT:
    Eveeet konumuz tayt degil,ŞAPLAK.Bu şaplagi attiniz kulgi cektiniz ya, bedelini odemeye hazirmisiniz. Dolar 10 tl. Adamlar aciklamiyorlar suan dolar almakla mesguller. Faturayi hep bir odeyecegiz. Hazir olun
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  • HOPE:
    ANADOLU AJANSI KAPATILSIN. . . İŞLERİNİ ALLAH KORKUSU İLE YAPMIYORLAR. . BAŞKA BİR NİMETLENDİKLERİ VAR GİBİ. . .
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