Pınar Altuğ, ip üzerinde tepetaklak poz verdi
Başarılı oyuncu Pınar Altuğ, tavana asılı ip üzerinde yoga hareketleri yaptı. Bu anları sosyal medya hesabından paylaşan Altuğ'un fotoğraflarına yorum ve beğeni yağdı.
Yıllardır yayınlanan Çocuklar Duymasın isimli dizideki başarılı performansıyla adından her daim söz ettiren Pınar Altuğ, bu sefer de yaptığı yogayla gündeme geldi.
İP ÜZERİNDE SINIRLARI ZORLADI
Düzgün fiziğiyle genç kızlara taş çıkartan 45 yaşındaki Pınar Altuğ, İntigravity yoga yaptı. Tavana asılı ip üzerinde baş aşağı duran ve çeşitli hareketler yapan Altuğ, bu anları da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Yoga yaparak muhteşem bir gün geçirdiğini söyleyen Altuğ, "Kendimce baya uçtum" diyerek çektirdiği fotoğrafları paylaştı.
DENİZ AKKAYA SESSİZ KALAMADI
Pınar Altuğ'un ip üzerinde yaptığı zor hareketlere sessiz kalamayan ünlü manken Deniz Akkaya ise "Nasılda yakışmış" yorumunu yaptı. İşte Pınar Altuğ'un sınırları zorlayan pozları...
Haber Videosu: Pınar Altuğ, ip üzerinde tepetaklak poz verdi
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igreniyom bu kadindanCevap Yaz 11 1 Yayından Kaldır
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Direk dansı bitti. . . Şimdi de ip dansı başladı. . .Cevap Yaz 8 Yayından Kaldır
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Gıcık oluyorum bu kadınaCevap Yaz 15 Yayından Kaldır
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güzel ayakları varCevap Yaz 9 Yayından Kaldır
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kıskananlar çatlasın taş gibi kadınCevap Yaz 5 9 Yayından Kaldır
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beyni akacak dur yapmaCevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
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VARMI Kİ6 3 Yayından Kaldır
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et olmuş buCevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
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efsane bi kadın yaaaCevap Yaz 1 6 Yayından Kaldır