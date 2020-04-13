Pınar Altuğ, eşini dudağından öptüğü pozunu paylaştığı için kendisine "Biraz edep" diyen takipçisine tepki gösterdi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Magazin ›› Pınar Altuğ, eşini dudağından öptüğü pozunu paylaştığı için kendisine "Biraz edep" diyen takipçisine tepki gösterdi - Magazin
Magazin

Pınar Altuğ, eşini dudağından öptüğü pozunu paylaştığı için kendisine "Biraz edep" diyen takipçisine tepki gösterdi

Sosyal medya hesabından eşini dudağındna öptüğü bir pozu paylaşarak 12. evlilik yıl dönümlerini kutladı. Oyuncu, fotoğrafının altına "Ülke bu haldeyken biraz edep" yorumunu yapan bir takipçisine tepki gösterdi.

13.04.2020 11:58 | Son Güncelleme: 13.04.2020 12:16
Pınar Altuğ, eşini dudağından öptüğü pozunu paylaştığı için kendisine 'Biraz edep' diyen takipçisine tepki gösterdi

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ Atacan, aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından eşi Yağmur Atacan'la düğünleri öpüşürken bir şekilde fotoğrafını paylaşarak 12. evlilik yıl dönümünü kutladı. Kendisinden 9 yaş küçük eşiyle evliliğinden dolayı eleştiri yağmuruna tutulan Altuğ, son fotoğrafına gelen yoruma da sitem etti.

EVLİLİKLERİNİN 12. SENESİNİ KUTLADI

Bir süredir ev karantinasında olan ve bu süre zarfında sosyal medya hesabı üzerinden kızı Su ile birlikte mutfak hünerlerini sergileyen Pınar Altuğ, düğünlerinde çekilen bir kareyi paylaşarak "12 sene geçti sevgilim iyi ki sana 'evet' demişim, hep evet sonsuza kadar" notunu düştü.

Pınar Altuğ, eşini dudağından öptüğü pozunu paylaştığı için kendisine 'Biraz edep' diyen takipçisine tepki gösterdi

"EDEPSİZLİK NERESİNDE?"

Birçok tebrik mesajı alan Altuğ'a bir takipçisinden de sert bir yorum geldi. Altuğ'un tercih ettiği fotoğraf üzerinden hareket eden takipçisi şunları yazdı: "Ülke ve dünya bu haldeyken bu resim hiç olmamış biraz edep..." Yorum karşısında sinirlenen Altuğ ise "Edepsizlik neresinde acaba? Evlendiğimiz gün nikahın hemen ardından çekilmiş bir fotoğraf, ülkenin haliyle ne alakası var anlatırsanız ben de anlayayım" diyerek tepki gösterdi.

Pınar Altuğ, eşini dudağından öptüğü pozunu paylaştığı için kendisine 'Biraz edep' diyen takipçisine tepki gösterdi
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları (2)
BJK: EDEP YAHU EDEP
Cevap Yaz 4 4 Yayından Kaldır
ZİYAA: Edepsiz! Başka fotoğraf bulamadın mı paylaşacak?
Cevap Yaz 5 6 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Magazin Manşet

Haberler

İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı Magazin
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Aşk yaşadıkları konuşulan Survivor yarışmacıları, ters köşe yaptı Magazin
Aşk yaşadıkları konuşulan Survivor yarışmacıları, ters köşe yaptı
Partiye damga vuran an! Acun, aşk sorusuyla Hadise'yi utandırdı Magazin
Partiye damga vuran an! Acun, aşk sorusuyla Hadise'yi utandırdı
Yıldız şarkıcı Justin Bieber, eşinin banyo fotoğraflarını paylaştı Magazin
Yıldız şarkıcı Justin Bieber, eşinin banyo fotoğraflarını paylaştı
Arka Sokaklar'ın güzeli ikinci kez anne oldu Magazin
Arka Sokaklar'ın güzeli ikinci kez anne oldu
Milyoner'de merak edilen gol kralı sorusu! Joker kullanmadan cevap veremedi Magazin
Milyoner'de merak edilen gol kralı sorusu! Joker kullanmadan cevap veremedi
Süleyman Soylu'nun istifası sonrasında Demet Akalın: Adam daha ne yapacaktı?
Süleyman Soylu'nun istifası sonrasında Demet Akalın: Adam daha ne yapacaktı?
İranlı modelin İstanbul'daki lüks rezidansından çıkanlar pes dedirtti
İranlı modelin İstanbul'daki lüks rezidansından çıkanlar pes dedirtti
Ünlü modelin karantinada dergi için evinden verdiği poz, ortalığı yıktı
Ünlü modelin karantinada dergi için evinden verdiği poz, ortalığı yıktı
Nurgül, Duygu Özaslan'ı fena tiye aldı: Siz pis fakirler buna ne diyorsunuz?
Nurgül, Duygu Özaslan'ı fena tiye aldı: Siz pis fakirler buna ne diyorsunuz?
Parkta spor yapan yıldız ismin, terlemeyen yeri kalmadı
Parkta spor yapan yıldız ismin, terlemeyen yeri kalmadı
Ünlü isimler, Süleyman Soylu'nun istifasının ardından Erdoğan'a seslendi: Kabul etmeyiniz
Ünlü isimler, Süleyman Soylu'nun istifasının ardından Erdoğan'a seslendi: Kabul etmeyiniz
48 yaşındaki ünlü isim evinin çatısında verdiği pozlarla yürek hoplattı
48 yaşındaki ünlü isim evinin çatısında verdiği pozlarla yürek hoplattı
Ünlü oyuncu köpeğinin katilini arıyor! Kaçarken plakasını düşürmüş
Ünlü oyuncu köpeğinin katilini arıyor! Kaçarken plakasını düşürmüş
Duygu Özaslan'ın sahanda yumurtayı bilmemesi sosyal medyayı salladı
Duygu Özaslan'ın sahanda yumurtayı bilmemesi sosyal medyayı salladı
Hadise- Kaan Yıldırım aşkını Survivor birleşme partisi ele verdi
Hadise- Kaan Yıldırım aşkını Survivor birleşme partisi ele verdi
Ozan Güven'den muhabirin Cem Yılmaz sorusuna tepki: Bana ne lan Cem'den
Ozan Güven'den muhabirin Cem Yılmaz sorusuna tepki: Bana ne lan Cem'den
Koronavirüse yakalanan şarkıcı Demet Sağıroğlu hastalığı yendi
Koronavirüse yakalanan şarkıcı Demet Sağıroğlu hastalığı yendi
Gamze Özçelik'ten marketlere hücum edenlerle ilgili ders niteliğinde paylaşım: Dünkü çayı demledik
Gamze Özçelik'ten marketlere hücum edenlerle ilgili ders niteliğinde paylaşım: Dünkü çayı demledik
Ebru Polat, sokağa çıkma yasağından sonra market ve fırınların yağmalanmasına tepki gösterdi
Ebru Polat, sokağa çıkma yasağından sonra market ve fırınların yağmalanmasına tepki gösterdi
Survivor 2020'de son model arabanın kazananları belli oldu
Survivor 2020'de son model arabanın kazananları belli oldu
Yaş engeline takılan oyuncu Emin Olcay, evde makarnadan resim yapmaya başladı
Yaş engeline takılan oyuncu Emin Olcay, evde makarnadan resim yapmaya başladı
Nusret Gökçe, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak önce dışarıda spor yaptı sonra tekne turu yaptı
Nusret Gökçe, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak önce dışarıda spor yaptı sonra tekne turu yaptı
Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy da Kürtçe müzikle Fahriye Evcen'in akımına katıldı
Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy da Kürtçe müzikle Fahriye Evcen'in akımına katıldı
Hamile olan Aslıhan Doğan Turan'dan doğum yorumu: Gerekirse tek başıma giderim
Hamile olan Aslıhan Doğan Turan'dan doğum yorumu: Gerekirse tek başıma giderim
Sinema Oyuncusu Süheyla Artun'un kaldığı apartmanda yangın çıktı
Sinema Oyuncusu Süheyla Artun'un kaldığı apartmanda yangın çıktı
Perihan Abla dizisi TRT 1 ekranlarında yeniden yayınlanmaya başladı
Perihan Abla dizisi TRT 1 ekranlarında yeniden yayınlanmaya başladı
Acun Ilıcalı, Survivor'daki birleşme partisinden ilk kareleri paylaştı
Acun Ilıcalı, Survivor'daki birleşme partisinden ilk kareleri paylaştı
Sunucu Erem Şentürk'ü önce elektrik çarptı, sonra ayağı kaydı
Sunucu Erem Şentürk'ü önce elektrik çarptı, sonra ayağı kaydı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Levent Gök Cahit Özkan Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Cemal Can Aleyna Tilki Ekrem İmamoğlu
Spor Falcao Fatih Terim Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas
Daha Fazla İstifa Kayseri Galatasaray Süleyman Soylu
Şu an buradasınız: Pınar Altuğ, eşini dudağından öptüğü pozunu paylaştığı için kendisine "Biraz edep" diyen takipçisine tepki gösterdi - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2020 12:26:35. #1.15#
title