Pınar Altuğ, eşini dudağından öptüğü pozunu paylaştığı için kendisine "Biraz edep" diyen takipçisine tepki gösterdi Sosyal medya hesabından eşini dudağındna öptüğü bir pozu paylaşarak 12. evlilik yıl dönümlerini kutladı. Oyuncu, fotoğrafının altına "Ülke bu haldeyken biraz edep" yorumunu yapan bir takipçisine tepki gösterdi.

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ Atacan, aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından eşi Yağmur Atacan'la düğünleri öpüşürken bir şekilde fotoğrafını paylaşarak 12. evlilik yıl dönümünü kutladı. Kendisinden 9 yaş küçük eşiyle evliliğinden dolayı eleştiri yağmuruna tutulan Altuğ, son fotoğrafına gelen yoruma da sitem etti.

EVLİLİKLERİNİN 12. SENESİNİ KUTLADI

Bir süredir ev karantinasında olan ve bu süre zarfında sosyal medya hesabı üzerinden kızı Su ile birlikte mutfak hünerlerini sergileyen Pınar Altuğ, düğünlerinde çekilen bir kareyi paylaşarak "12 sene geçti sevgilim iyi ki sana 'evet' demişim, hep evet sonsuza kadar" notunu düştü.

"EDEPSİZLİK NERESİNDE?"

Birçok tebrik mesajı alan Altuğ'a bir takipçisinden de sert bir yorum geldi. Altuğ'un tercih ettiği fotoğraf üzerinden hareket eden takipçisi şunları yazdı: "Ülke ve dünya bu haldeyken bu resim hiç olmamış biraz edep..." Yorum karşısında sinirlenen Altuğ ise "Edepsizlik neresinde acaba? Evlendiğimiz gün nikahın hemen ardından çekilmiş bir fotoğraf, ülkenin haliyle ne alakası var anlatırsanız ben de anlayayım" diyerek tepki gösterdi.