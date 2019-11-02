Pilottan skandal hareket! Sevgilisini kokpite alarak uçak kullanmayı öğretti
Rusya'da, IrAreo Havayolları'nda görevli bir pilot, uçağın kontrolünü kokpite aldığı kız arkadaşına bıraktı. Görüntüler, kadının kokpitteki anları sosyal medya hesabından paylaşmasıyla ortaya çıktı. Skandalın ortaya çıkmasıyla soruşturma başlatılan uçuşta uçakta 50 yolcunun olduğu belirtildi.
Rusya'nın Sibirya bölgesinde Yakutsk-Batagay uçuşunda skandalbir olay yaşandı.IrAreo Havayolları'nda görevli bir pilot, kokpite aldığı kız arkadaşına uçağın kontrolünü bıraktı. Pilotun sevgilisinin kokpitteki anlarını sosyal medyada paylaşmasıyla ortaya çıkan olayda uçakta 50 kişinin olduğu belirtildi.
Görüntüler, Rusya'nın Sibirya bölgesinde Yakutsk-Batagay uçuşu sırasında kaydedildi. IrAreo Havayolları'nda görevli Kirill isimli pilot, iddiaya göre uçağın kontrolünü kız arkadaşı Anna'ya bıraktı.
KIZ ARKADAŞINA UÇAĞI NASIL KULLANMASI GEREKTİĞİNİ TARİF ETTİ
Görüntülerde pilotun, uçağı nasıl kullanması gerektiğini kız arkadaşına tarif ettiği görüldü. Rus medyası, uçakta 50 kişinin bulunduğunu bildirdi. Görüntülerin medyada yer alması üzerine Anna isimli kadının sosyal medya paylaşımlarını kaldırdığı öğrenildi.
Rus savcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.
VİDEO: Pilottan skandal hareket! Sevgilisini kokpite alarak uçak kullanmayı öğretti