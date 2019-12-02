PİAR Araştırma'nın son seçim anketine göre Cumhurbaşkanlığı yarışında İmamoğlu önde

02.12.2019 14:02 | Son Güncelleme: 02.12.2019 14:15

PİAR Araştırma'nın kasım ayında yaptığı "Türkiye geneli siyasi gündem" araştırmasının sonuçları yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerini de içeren araştırmaya göre katılımcılardan yüzde 44,5 'Ekrem İmamoğlu'na oy veririm' derken, Erdoğan diyen katılımcıların oranı yüzde 39,7'de kaldı.

Artı Gerçek'ten Rıfat Doğan'ın haberine göre araştırma 19-24 Kasım tarihleri arasında Türkiye genelini temsil eden 26 ilde, "kent-kır oranına uyularak 2 bin 416 kişi ile yüz yüze mülakat" yöntemiyle yapıldı. Araştırmada hata payı +/-%2,7 olarak hesaplandı.

İMAMOĞLU ÖNDE

Anket firmasının araştırmasında en dikkat çeken noktalardan biriyse cumhurbaşkanlığı seçimleri sonuçları oldu. Ankette katılanların yüzde 44,5'i "İlk turda iki adayın olduğu bir cumhurbaşkanlığı seçiminde hangi adaya oy verirsiniz?" şeklindeki soruya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yanıtı verdi. Araştırmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise yüzde 39,7 ile İmamoğlu'nun gerisinde kaldı. Ankette katılanların yüzde 15,8'i ise kararsızlardan oluştu.