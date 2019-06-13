Pervin Buldan: İstanbul için seferberlik ilan ettik, yeter ki AKP kaybetsin

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin konuştu. CHP İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceklerini belirten Buldan, "İstanbul için seferberlik ilan ettik. Milletvekillerimiz, MYK üyelerimiz, PM üyelerimiz, bütün arkadaşlarım hepimiz İstanbul'a çıkarma yapıyoruz. Yeter ki AKP kaybetsin" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Haziran İstanbul seçimleri başta olmak üzere siyasi gelişmeler konusunda görüş alışverişinde bulunmak amacıyla Doğu ve Güneydoğu Dernekleri Platformu ile bir araya geldi.

"23 HAZİRAN FAŞİZME HESABIN SORULACAĞI BİR SEÇİMDİR"

İstanbul Küçükçekmece'deki buluşmada konuşan Buldan şunları söyledi:

"İnanıyorum ki 31 Mart'ta gösterilen başarı 23 Haziran'da da gösterilecektir. 23 Haziran İstanbul seçimleri belediye başkanlığının ötesinde bir seçimdir. Demokrasi karşısında faşizmin kaybedeceği bir seçim olacaktır. Aydınlığın karanlığı yıkacağı bir seçimdir. Halk iradesinin irade hırsızları karşısında mutlaka galip geleceği, iyiliğin kötülük karşısında mutlaka galip geleceği bir seçimdir İstanbul seçimleri. Mazlumların zalimler karşısında galip geleceği bir seçimdir İstanbul seçimleri. Umudun karamsarlık ve umutsuzluk karşısında büyüyeceği bir seçimdir 23 Haziran seçimleri. 23 Haziran halkın tercihini hiçe sayan tekçi ve faşizm zihniyetine karşı sandıkta hesabın sorulacağı bir seçimdir.

"MUŞ, ŞIRNAK VAN, HAKKARİ VE SİİRT'TE OYLARIMIZI ÇALDILAR"

"31 Mart'ta sandıktan çıkan halk iradesine her yerde darbe yapıldı. Bizim kazandığımız Şırnak'ta, Muş'ta, Şırnak ve Muş'un ilçelerinde, Van'ın ilçelerinde halk iradesi siyasi iktidar tarafından gasp edilmiştir. Onlar dışarıdan taşıdıkları seçmenlerle gasp ettikleri yerleri bir zafer edasıyla sanki kazanmış, sanki halk onlara oy vermiş ve sanki halk iradesi onlardan yanaymış gibi bir havaya girdiler. Oysa yanılıyorlar çünkü biz biliyoruz ki Muş'ta, Şırnak'ta oylarımızı çaldılar, Van'ın ilçelerinde Hakkari'nin ilçelerinde çaldılar, Siirt'in ilçelerinde çaldılar. Onlar çalarak, hırsızlıkla, adaletsizlikle bu tür yerleri bizim elimizden zorla aldılar. Bunu herkesin bilmesi lazım. Elbette bir YSK darbesi ile Türkiye karşı karşıya kalmıştır. YSK darbesi ile Diyarbakır Bağlar Belediyesi başta olmak üzere 6 belediyemiz gasp edilmiştir. KHK'li adaylarımız seçilmişler ama onlara mazbata verilmemiştir. İkinci olan partiye verilmiştir. Tıpkı diğer yerlerde olduğu gibi 6 belediyemiz de bu yönlü bir yaklaşımla gasp edilmiş ve YSK eliyle darbe gerçekleştirilmiştir."

"İSTANBUL'DA DARBE YAPTILAR VE ÇALDILAR"

Sadece bölgede değil aynı gasp İstanbul'da da gerçekleştirilmiştir. İstanbul'da da darbe yaptılar ve İstanbul'u çaldılar. Bunlara dur demezsek bu çalanlara, gasp edenlere halkın iradesini yok sayanlara dur demezsek ve faşizmi geriletmezsek eğer Türkiye halkları ne yazık ki karanlıktan çıkamayacaktır. Halkımızın susmayacağını, halkımızın buna itiraz edeceğini bu hukuksuzluk ve adaletsizlik karşısında sesini yükselteceğini biliyoruz.

"BU SUÇA ORTAK OLMAYACAĞIZ"

Yarınımız, geleceğimiz için sesimizi yükseltmek zorundayız. AKP'ye gidecek tek bir oy bu hırsızlık ve adaletsizliğe ortak olmaktır. Bunun çok iyi bilinmesi gerektiğini özellikle belirtiyorum. Bu suça hiç kimse ortak olmasın. Geleceğimizin karartılmasına, çocuklarımızın yarınlarının çalınmasına kimse ortak olmasın. HDP olarak, Kürtler olarak bu suça ortak olmayacağız. Türkiye'de yaşayan diğer halklar bu suça ortak olmayacak. Artık herkes AKP'ye git deme zamanının geldiğini ve bunun tarihinin de 23 Haziran olduğunu çok iyi biliyor.

"BİR OY FAŞİZMİ GERİLETİR"

Sevgili arkadaşlar AKP'nin kaybetmesi, adaletin ve barışın kazanması demektir, Demokrasi İttifakının kazanması demektir. Diyarbakır, Cizre, Ege, Karadeniz ve tüm ülkenin kazanması demektir. İstanbul aynı zamanda bizim için Şırnak, Muş, Bitlis'tir, Dersim, Van, Hakkari ve Iğdır'dır. Burada elde edilecek kazanım Türkiye'de, Kürdistan'da kazanımdır. Türkiye'nin, Kürt halkının kazanımıdır. Bu seçimlere, 23 Haziran seçimlerine böyle yaklaşıyor ve böyle bir anlam biçiyoruz. Her bir oy çok değerlidir. Bir oyla Türkiye değişir. Bu İstanbul seçimlerinde kullanacağımız her bir oyun büyük bir önemi ve kıymeti vardır. Bir oy faşizmi geriletir.

BİNALİ YILDIRIM'IN DİYARBAKIR'DA KÜRTÇE KONUŞMASI

AK Parti İstanbul Adayı Binali Yıldırım'ın Diyarbakır'da Kürtçe konuşmasına değinen Buldan "Onlar ne yapıyorlar? Tek bir oy alabilmek için Kürdistan diyorlar. Diyarbakır'a gidip Kürtçe konuşuyorlar. Yıllarca bize hakaret edenler, Kürdistan dediğimiz için 31 Mart seçimlerinde her gün defolun gidin diyenler, Kürdistan dediğimiz için hakkımızda onlarca dava açanlar, Mecliste bir iki Kürtçe kelime konuştuğu için vekil arkadaşlarımızı bilinmeyen dilde konuştu diyerek tutanaklara geçirenler, bugün bir oy alabilmek için Diyarbakır'a gidip hem Kürdistan deyip hem de Kürtçe konuşuyorlar. Kürtler bunun bilincinde olmalılar. Bu bilinçle Kürtler sandıklara gidip oyunu kullanmalıdır. Bu sahtekarlığa, bu adaletsizliğe bu ikiyüzlülüğe karşı Kürt halkı bütün olarak 23 Haziran seçimlerinde sandıkta oyunu demokrasi güçlerinden yana kullanmalıdır." dedi.

"YETER Kİ AKP KAYBETSİN, DEMOKRASİ GÜÇLERİ KAZANSIN"

Buldan konuşmasına şöyle devam etti:

"Bizler bunun için seferberlik ilan ettik. 23 Haziran'a kadar hepimiz buradayız. Milletvekillerimiz, MYK üyelerimiz, PM üyelerimiz, bütün arkadaşlarım hepimiz İstanbul'a çıkarma yapıyoruz. Yeter ki AKP kaybetsin, demokrasi güçleri kazansın. AKP'nin kaybetmesi ile biz kazanacağız. AKP'nin kaybetmesi ile HDP kazanacak. Bu mesele Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu meselesi değildir. Bu mesele iki aday arasında gelip giden yarıştan öteye geçmiştir. Bu mesele Türkiye halklarının meselesidir. Bu mesele demokrasi ile faşizm arasında örülecek olan bütün mücadele süreçleri ile bire bir bağlantılıdır. İnanın değerli arkadaşlar, kazanacak olan demokrasi güçlerinin adayı ile birlikte hepimiz kazanacağız. Türkiye demokrasi güçleri, Kürtler, Aleviler, Ermeniler, Süryaniler, ezilenler, emekçiler, kadınlar, gençler kazanacak. Yıllardır bu ülkede inkar edilenler, yok sayılanlar kazanacaklar. Eğer 23 Haziran'da o 250 sayfalık gerekçesiz karar açıklandı ya o karara karşı 250 bin fark atarak biz kazanamazsak geleceğimiz daha karanlık olacak. İşte bu bu kadar önemli bir seçimdir."

MEMLEKETE GİDENLERE ÇAĞRI

"23 Haziran seçimlerini iple çekiyoruz. Sandıkları korumak, sandık başında kalmak oylarımıza sahip çıkmak kadar oy kullanmak da önemlidir. Burada bulunan bütün arkadaşlarımızdan bütün hemşehrilerimizden ricamızdır. Tatile kimse gitmesin. Iğdır, Muş, Van, Kars, Hakkari, Batman, Mardin ve Diyarbakır'a gidenler lütfen geri dönsünler. Gün kazanma, gün zafere yürüme günüdür. Hepinizin yolu açık olsun. İnanın kazanacağız, başaracağız. Hepimiz bu başarının altına imza atacağız. Sevgili Selahattin Demirtaş'ı, Figen Yüksekdağ'ı o cezaevlerinden çıkaracağız. Arkadaşlarımızın özgürlüğüne kavuşmasına 23 Haziran seçimleri sebep olacak bunu asla unutmayalım. Bu inançla ve hevesle sandıklara gidelim. Hepinize saygılarımı ve sevgilerimi sunuyor, önünüzde hürmetle eğiliyorum."