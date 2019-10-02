Peru'da siyasi kriz: Ordu, Devlet Başkanı Vizcarra'ya desteğini açıkladı

02.10.2019 12:16

Peru'da Devlet Başkanı Martin Vizcarra'nın çoğunluğu muhaliflerin elindeki Kongre'yi feshetmesi, buna karşın Kongre'nin de Vizcarra'yı görevden alarak yerine Devlet Başkanı Yardımcısı Mercedes Araoz'u atamasının ardından patlak veren siyasi kriz derinleşiyor.



Kongre'deki muhaliflerin kendisini Geçici Devlet Başkanı ilan etmesini önce kabul edip yemin eden Mercedes Araoz kısa süre sonra bu kararından geri adım attı. Euronews.com'da Görüntüle