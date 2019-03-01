Peru'da 7,1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Peru 7,1 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Depremin merkez üssünün ülkenin Bolivya ile olan sınırına yakın kentlerinden biri olan Juliaca şehri olduğu belirlendi.

4 ÜLKEDE DAHA HİSSEDİLDİ

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, depremin Juliaca kentinin 67 kilometre kuzeybatısında yerin 258 kilometre derinliğinde meydana geldiğini duyurdu. Saat 11.50 civarında meydana gelen deprem Brezilya, Bolivya, Peru ve Şili ülkelerinde de hissedildi.

Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

TSUNAMİ TEHLİKESİ YOK

Pacific Tsunami Warning Center'dan yapılan açıklamaya göre, deprem sonrasında bir tsunami tehlikesi bulunmuyor.

PASİFİK ATEŞ ÇEMBERİ FAY HATTININ KENARINDA

Güney Amerika ülkesi Peru, yeryüzünün en büyük su kütlesi Pasifik Okyanusu'nu boydan boyda kat eden Pasifik Ateş Çemberi fay hattının kenarında yer alıyor. Dünyada en fazla depremin meydana geldiği hat olan Pasifik Ateş Çemberi, aynı zamanda onlarca aktif volkana ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: İHA