Peru'da 7,1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Güney Amerika ülkesi Peru'da 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, yerin 258 kilometre altında gerçekleşirken Brezilya, Bolivya, Peru ve Şili'de de hissedildi.
Peru 7,1 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Depremin merkez üssünün ülkenin Bolivya ile olan sınırına yakın kentlerinden biri olan Juliaca şehri olduğu belirlendi.
4 ÜLKEDE DAHA HİSSEDİLDİ
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, depremin Juliaca kentinin 67 kilometre kuzeybatısında yerin 258 kilometre derinliğinde meydana geldiğini duyurdu. Saat 11.50 civarında meydana gelen deprem Brezilya, Bolivya, Peru ve Şili ülkelerinde de hissedildi.
Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
TSUNAMİ TEHLİKESİ YOK
Pacific Tsunami Warning Center'dan yapılan açıklamaya göre, deprem sonrasında bir tsunami tehlikesi bulunmuyor.
PASİFİK ATEŞ ÇEMBERİ FAY HATTININ KENARINDA
Güney Amerika ülkesi Peru, yeryüzünün en büyük su kütlesi Pasifik Okyanusu'nu boydan boyda kat eden Pasifik Ateş Çemberi fay hattının kenarında yer alıyor. Dünyada en fazla depremin meydana geldiği hat olan Pasifik Ateş Çemberi, aynı zamanda onlarca aktif volkana ev sahipliği yapıyor.
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adam bu işi çözmüşCevap Yaz Yayından Kaldır
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Allah aşkina Depremi bilem Adam Deprem olacak demiş bilmiş büyük başari bende diyorum bu hafta Sayisal lotoyu biri tutturacak ama hangi ile cikacak kime çikacağini bilmiyorum .adam depremin saatini yerini söylemedikten sonra neye yararki boş bilgi.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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2019 yılı deprem yılıymış alışalım arkadaşlar sakin olun ( her bi sarsıntımda direk avizeye bakıyorum bakma yani bende alışamadım daha hele de istanbulda hergün bina yıkılıyor haberini görünce daha bi avize ile kanka oldum)Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Ya adam yinemi bildi abi ne oluyoruz böyle.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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İstanbul için de söyledi..7 ve üstü.. binalar çürükCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır